Monstein Ensemble zum ersten Mal in Rumänien

Von: Andreea Oance



Donnerstag, 12. Juli 2018

Temeswar - Der Schweizer Top-Drummer Dimitri Monstein spielt am Freitag, dem 13. Juli, ein Konzert mit seinem Ensemble in Temeswar/Timişoara.

Der Drums Artist Dimitri Monstein vereint in seinem Programm Jazz und Klassik miteinander. Der Musiker aus Zürich hat mit seinem „Landscape“-Musikvideo die Welt auf seine Musik aufmerksam gemacht. Nach dem Youtube-Erfolg und einer erfolgreichen „Landscape“-Frühlingstour durch Deutschland, sind nun weitere Konzerte in Europa geplant. „Wir freuen uns riesig auf das Konzert in Rumänien. Nach den vielen Reaktionen auf unser Video, mussten wir einfach hier ein Konzert organisieren“, sagt Dimitri Monstein.

Das erste Konzert des Ensembles in Rumänien findet nun am Freitag, um 21 Uhr, im Temeswarer Porto Arte, statt. Mehr Infos zum Monstein Ensemble erhalten Sie unter www.monstein.com und www.dimitri-monstein.ch.