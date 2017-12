Mord in einer Bukarester U-Bahn-Station

Donnerstag, 14. Dezember 2017

Bukarest (ADZ) - Eine 25-jährige Frau starb am Dienstagabend in der U-Bahn-Station Dristor 1 in Bukarest, nachdem sie von einer 36-jährigen Frau vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen wurde. Die Frau wurde von der Staatsanwaltschaft verhört und diese ermittelt nun wegen Mordes und versuchten Mordes. Sie soll laut Aussagen eines 20-jährigen Mädchens am selben Tag in einer anderen U-Bahn-Station in einen gleichartigen Vorfall verwickelt gewesen sein, das Mädchen hätte sich jedoch gewehrt. Die Frau wurde Stunden später festgenommen. Bei den ersten Verhören soll sie ihre Schuld nicht gestanden und unzusammenhängend über den Vorfall berichtet haben.