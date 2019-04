Musikalische Bildung ist ein Muss

Von: Vlad Popa



Sonntag, 21. April 2019

Die Staatsphilharmonie nimmt wieder Anmeldungen der interessierten Schulen und Lyzeen für die freitags stattfindenden Kinderkonzerte entgegen.

Hermannstadt - Ihre Reihe der Kinderkonzerte hat die Hermannstädter Staatsphilharmonie wieder aufgenommen. Ein erstes Konzert fand vergangenen Freitag für Schüler der Grund- und Gymnasialschulen in den Kreisen Hermannstadt/Sibiu und Alba statt und umfasste Werke von J. Strauss, B. Bartók, H. Mancini und P.I. Tschaikowski. Die über 500 teilnehmenden Schüler begegneten wieder bekannten musikalischen Stücken wie zum Beispiel aus der Animation „Der Löwenkönig“, dem „Rosaroten Panther“ oder dem „Nussknacker“.



„Es ist mir immer wieder ein Vergnügen, nach Hermannstadt zurückzukehren und das Orchester im Rahmen dieser musikalischen Programme für Schüler zu leiten. Die musikalische Bildung der jungen Generationen muss der Grundstein aller Kulturprogramme sein“, so der Dirigent Constantin Grigore.



Die Kinderkonzerte finden freitags, nach Vereinbarung mit den Vertretern der interessierten Schulen und Lyzeen in Hermannstadt statt und sind auch für das sonstige Publikum zugänglich. Der Eintritt zu den Kinderkonzerten beträgt 10 Lei. Weitere Informationen sowie das komplette Programm der Spielzeit stehen bei der Internetadresse www.filarmonicasibiu.ro zur Verfügung.