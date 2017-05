Mutmaßlicher Dieb in Hunedoara festgenommen

Dienstag, 09. Mai 2017

Bukarest - Die Polizei hat Samstag in Hunedoara einen gewissen Gabriel Gal (30) festgenommen, der in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai den Diebstahl im Hunyadi-Schloss unternommen haben soll. Entwendet wurden die Einnahmen von 170.000 Lei. In derselben Nacht war Gal im städtischen Krankenhaus mit einem doppelten Knöchelbruch eingeliefert worden, den er sich beim Sprung von der Schlossmauer zugezogen haben könnte und der inzwischen operiert wurde. Der vorbestrafte Täter befindet sich für 30 Tage in U-Haft, aber nur 2000 Lei konnten bisher sichergestellt werden.