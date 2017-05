Nach PNL-Konvent: Gorghiu erwartet Oppositionsallianz

Freitag, 26. Mai 2017

Bukarest (ADZ) - Die liberale Senatorin und frühere PNL-Chefin Alina Gorghiu erwartet nach dem Mitte Juni anstehenden Konvent ihrer Partei ein „Projekt“ betreffend einen Schulterschluss der bestehenden „Mitte-Rechts-Parteien“. Der PNL-Parteitag müsse vor allem „Einheit und Einigung“ bringen – sowohl in der Partei als auch darüber hinaus, sagte Gorghiu am Mittwoch in Temeswar. Konkret sei in der PNL darüber angesichts des nahenden Konvents zwar noch nicht gesprochen worden, doch sei „dieser Weg“ nach dem Parteitag ein offenkundiges „Muss“ – es dürfe nicht sein, dass man sich weiter ausschließlich auf die eigenen, parteiinternen Probleme konzentriere und der PSD das Feld überlasse, so Gorghiu.