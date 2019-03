Nahverkehrsfahrten mit Geldkarte bezahlbar

Temeswar - Kein Bargeld? Keine Ticketverkaufsstelle in einem bestimmten Stadtteil gefunden? Fürs Schwarzfahren gibt es bald keine Ausrede mehr. In Temeswar/Timișoara können Fahrgäste demnächst ihre Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch per Geldkarte bezahlen. Der Temeswarer Nahverkehrsbetrieb (STPT) hat eine Partnerschaft mit einer Bank geschlossen und wird rund 350 Automaten für das Zahlen mit der Geld- und Kreditkarte in den jeweiligen Verkehrsmitteln anbringen. Diese werden in Straßenbahnen, Autobussen und Trolleybussen sowie in den Vaporetti und in der touristischen Bahn zu finden sein. Das Gerät wird eine für 60 Minuten gültige Quittung ausgeben, die als Fahrkarte vorgewiesen werden kann.

Die Geldkartengeräte sind jedoch nur für Contactless-Karten gültig, lässt der Leiter des öffentlichen Nahverkehrsbetriebs in Temeswar, Nicolae Bitea, wissen. Die Geräte sollen bis Anfang des Sommers schon in den Verkehrsmitteln zu finden sein. „Der Preis der Fahrkarten wird nicht steigen. Der Betrieb wird aus eigener Tasche 5 Prozent des Tickets als Gebühr an die Bank zahlen“, setzte Bitea fort.

Ab diesem Wochenende werden auch mehr Verkaufsstellen für Fahrkarten des STPT in Temeswar in Betrieb sein. Somit werden ab Samstag, dem 16. März, die Verkaufsstellen am 700er Marktplatz, beim „Corneliu Miklosi“-Museum, an der Lippaer und Busiascher Straße auch am Wochenende - samstags zwischen 6 und 21.30 Uhr und sonntags zwischen 8 und 16 Uhr – offen sein. Während der Woche sind insges-amt 18 Verkaufsstellen in der ganzen Stadt zu finden.