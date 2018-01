Neue Ministerriege: Wer bleibt, wer muss gehen?

Dragnea und Dăncilă nehmen Personalien in Angriff

Samstag, 20. Januar 2018

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea und seine mit der Regierungsbildung beauftragte Vertraute Vasilica Viorica Dăncilă haben am Donnerstag die Zusammensetzung ihres Kabinetts erörtert; am Montag sollen die Personalien dann vom PSD-Exekutivrat abgesegnet werden.



Die von Dăncilăs Vorgänger Mihai Tudose geplante Kabinettsverschlankung scheint inzwischen kein Thema mehr zu sein, die Regierungsstruktur dürfte folglich unverändert bleiben. Ihre Posten behalten nach ALDE-Angaben alle vier Minister des Juniorpartners, auch viele der amtierenden PSD-Minister werden weiterhin Platz am Regierungstisch nehmen – so etwa Carmen Dan (Inneres), Olguţa Vasilescu (Arbeit), Paul Stănescu (Entwicklung), Mihai Fifor (Verteidigung), Petre Daea (Landwirtschaft) und Tudorel Toader (Justiz).



Auf der Abschussliste stehen indes alle PSD-Minister, die im Machtkampf zwischen Dragnea und Tudose den zu Wochenbeginn zurückgetretenen Regierungschef unterstützt haben – nämlich Vizepremier Marcel Ciolacu, Transportminister Felix Stroe und der für EU-Mittel zuständige Marius Nica. Angezählt sind offenbar auch Kulturminister Lucian Romaşcanu und Bildungsminister Liviu Pop.