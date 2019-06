NGOs „entsetzt“ über neue Regelungen

Dienstag, 04. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - In einem offenen Brief an die Vorsitzenden der Parlamentsfraktionen im Senat haben sich Dutzende Nichtregierungsorganisationen „entsetzt“ über ein Gesetzesprojekt geäußert und dessen Änderung gefordert, das die Tätigkeit der NGOs u. a. durch zusätzliche bürokratische Forderungen erheblich eingrenzen und deren Auflösung erleichtern würde. Das Gesetzesprojekt ist vom PSD-Abgeordneten Liviu Pleșoianu verfasst worden und mittlerweile vom Senat angenommen worden.