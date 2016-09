Nicuşor Dans USR in Bukarest hoch in Wählergunst

Donnerstag, 22. September 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Eine Umfrage, die BCS in Bukarest durchgeführt hat, ergibt, dass die Partei von Nicuşor Dan Rettet Rumänien (USR) mit 13,1 Prozent in der Wählergunst liegt. Das ist fast soviel wie die Nationalliberale Partei (PNL), die bei 14,78 Prozent steht. Dazu meinte Nicuşor Dan, 10 Prozent bei den Parlamentswahlen zu erreichen, sei ein realistisches Ziel, er verhandle jetzt auch mit fünf Ministern aus der Regierung Cioloş.



In Bukarest dominiert die PSD mit 48,5 Prozent, wobei Tăriceanus ALDE 7,3 Prozent erreicht und Băsescus PMP 7,8 Prozent. Eine Formation,die in den letzten Wochen viel Medienrummel verursacht hat, die Partei Geeintes Rumänien (PRU), liegt bei 1,4 Prozent.