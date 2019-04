Noch ein Hotel im alten Stadtzentrum

Von: Dieter Drotleff



Sonntag, 14. April 2019

Kronstadt – Noch ein Hotel im alten Stadtzentrum soll nächstes Jahr den Betrieb aufnehmen. Es handelt sich um das Gebäude an der Ecke der Johannis- mit der Valentin-Wagner-Gasse, in dem sich vor Jahren das Bauunternehmen Conforest SA befand. Das Gebäude wurde von der Gesellschaft JT Euroconstruct gekauft, das in der Schulerau/Poiana Brașov das Rizzo-Boutique-Hotel & Spa besitzt. Diese investiert 3,5 Millionen Euro in das Gebäude, das völlig neu als Vier-Sterne-Hotel gestaltet wird. In der Inneren Stadt funktionieren mehrere Privathotels in alten Gebäuden. Im Projekt stehen noch weitere Hotels: in dem Gebäude der ehemaligen CEC-Bank und in dem gewesenen Sitz des Touristikamtes ONT Carpați und das Radisson-Hotel im ehemaligen Telefon-Gebäude am Rudolfsring.