Oberbürgermeister von Chişinău festgenommen

Samstag, 27. Mai 2017

Bukarest/Chişinău (ADZ) - Der seit zehn Jahren amtierende Oberbürgermeister von Chişinău und erste stellvertretende Vorsitzende der Liberalen Partei, Dorin Chirtoacă, ist am Donnerstagabend von Staatsanwälten der moldauischen Antikorruptionsbehörde PNA für 72 Stunden festgenommen worden. Nach Angaben der Korruptionsjäger, die neben Chirtoacă auch zwei Munizipalräte, den Sekretär des Munizipalrats sowie sechs Unternehmensvertreter festnahmen, wird dem dringenden Verdacht auf Korruptionsdelikte bzw. Bestechungsgabe und -annahme, Amtsmissbrauch und Einflussnahme bei der Vergabe eines Rathaus-Auftrages zum Bau von Parkplätzen in der moldauischen Hauptstadt an ein österreichisches Bauunternehmen nachgegangen.