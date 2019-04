Oster-Chorkonzert

Freitag, 26. April 2019

Klausenburg - Ein österliches Chorkonzert findet am Dienstag, dem 30. April, 17 Uhr, im Auditorium Maximum (Casa Universitarilor, Kogălniceanu-Str. 3) statt. Es singen der Universitätschor („Corala Universitarilor Clujeni“), der „Astra“-Chor aus Câmpia Turzii und der Chorverband „Viva la Musica“/Klausenburg – „Appassionata“/Bistritz. Zur Aufführung gelangen Chorwerke von G. Musicescu, C. Porumbescu, M. Negrea, M. Cuteanu, W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, S. Rachmaninow u. a. Der Eintritt ist frei.