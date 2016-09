Ovidiu Ganț mit Vizepremier Dâncu in Berlin

Donnerstag, 29. September 2016

Hermannstadt (ADZ) - Vizepremier Vasile Dâncu beginnt heute einen zweitägigen Besuch in Berlin, begleitet wird er vom DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganț. Das Programm umfasst Gespräche in Bundesministerien, mit der Leitung des Deutschen Bundestages sowie der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe Deutschland-Rumänien. Die Gäste werden an dem von der rumänischen Botschaft organisierten Parlamentarischen Abend teilnehmen.

„Der Besuch erfolgt in der Reihe der Visiten, die Präsident Johannis und Premier Cioloș heuer in Deutschland unternommen haben und hat das Ausweiten sowie Vertiefen der bilateralen deutsch-rumänischen Beziehungen zum Ziel”, erklärte MdP Ganț.