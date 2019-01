Papst besucht Rumänien im kommenden Mai

Samstag, 12. Januar 2019

Bukarest (ADZ) - Papst Franziskus kommt am 31. Mai dieses Jahres auf Staatsbesuch nach Rumänien, wie das Pressebüro der Präsidentschaft am Freitag mitgeteilt hat. Unter anderem soll die Reise nach Bukarest, Blasendorf/Blaj und Jassy/Iași gehen. Der Besuch wird insgesamt drei Tage dauern und kommt als Antwort auf eine Einladung des rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis vom März 2017. Der letzte und einzige Besuch des katholischen Kirchenoberhauptes liegt schon eine Weile zurück – im Jahr 1999 war Papst Johannes Paul II. auf Einladung des Patriarchen Teoctist zu Gast in Rumänien.