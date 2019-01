Parteikonvent: Cioloș zum ersten PLUS-Chef gewählt

USR verhandelt mit PLUS über gemeinsame Wahlliste

Dienstag, 29. Januar 2019

Dacian Cioloș Foto: stiri.plus

Bukarest (ADZ) - Ex-Premierminister und Ex-EU-Agrarkommissar Dacian Cioloș ist am Samstag auf dem ersten Konvent seiner neuen Partei PLUS zu ihrem Vorsitzenden gewählt worden. Neben Cioloș, der 99,17 Prozent der Stimmen der mehr als tausend anwesenden Parteidelegierten auf sich vereinen konnte, wurden auch die früheren Minister Vlad Voiculescu, Dragoș Pîslaru und Dragoș Tudorache sowie Ex-Regierungssprecher Liviu Iolu in Leitungsämter gewählt. Die Amtszeit der neuen, provisorischen Parteileitung beträgt ein Jahr, spätestens Anfang 2020 will PLUS einen weiteren Parteitag abhalten und dann den regulären Vorstand wählen. Kernziel der neuen Partei sei es, die Parlamentswahl von 2020 zu gewinnen und die „Konsistenz“ des Amtes des Staatspräsidenten wiederherzustellen, sagte Cioloș.



Die bürgerliche USR verlautete tags darauf, mit PLUS bereits über die Möglichkeit einer Wahlallianz, einschließlich gemeinsamer Wahlliste für die im Mai anstehende Europawahl, zu verhandeln. Voraussichtlich werde die Entscheidung bereits Anfang Februar fallen, beide Parteien seien bestrebt, der Wählerschaft eine solide Alternative für die kommenden Wahlgänge zu bieten, sagte USR-Vorsitzender Dan Barna.