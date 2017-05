Partnerschaft mit den USA weiterhin wichtig

Mittwoch, 31. Mai 2017

Bukarest (ADZ) - Durch seine jüngsten Äußerungen hat US-Präsident Donald Trump bei seinen NATO-Partnern Fragen nach der künftigen Zusammenarbeit geweckt. Am deutlichsten wurde die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel: Die Zeiten, in denen man sich völlig aufeinander verlassen könne, seien „ein Stück weit vorbei“; die Europäer müssten ihr Schicksal auch in die eigenen Hände nehmen können. Um eine Stellungnahme hierzu gebeten, widersprach Staatspräsident Klaus Johannis Merkels Standpunkt: Die Partnerschaft im Nordatlantikpakt habe weiterhin Bestand, „mal mehr, mal weniger eng“. Er machte eventuell nicht erfüllte Erwartungen auf dem NATO-Gipfel für die Äußerungen der Kanzlerin verantwortlich.