PNL-Chef Orban will Steuern für IT-Spezialisten

Dienstag, 04. Juni 2019

Bukarest (ADZ) – Ludovic Orbans Aussage vom vergangenen Samstag, dass Fachkräfte in der IT-Branche nicht weiter um die Zahlung der Einkommenssteuer herumkommen sollten, stößt mittlerweile vielerorts auf vehemente Kritik. Der Unternehmerverband der Software- und Dienstleistungsindustrie (ANIS) kommentierte, dass eine solche Maßnahme eine massive Verringerung der IT-Spezialisten zur Folge haben könnte, da europaweit Mangel an derartigen Kräften besteht. Der PNL-Chef in Temesch, Nicolae Robu, bekräftigte die Meinung, dass viele junge Menschen eben wegen der günstigen Steuerlage im IT-Bereich im Land bleiben. Der USR-Abgeordnete und Präsident des Ausschusses für IT in der Abgeordnetenkammer, Cătălin Drulă, hat die Aussage Orbans als „immense Dummheit“ bezeichnet. Anfang der 2000er Jahre war die Steuer für IT-Spezialisten von der damaligen PSD-Regierung unter Adrian Năstase abgeschafft worden, um ausländische Investoren anzuziehen und dadurch die Wirtschaft anzukurbeln.