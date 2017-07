PNL kritisiert Steuerpläne der Regierung

Dienstag, 04. Juli 2017

Bukarest (ADZ/Mediafax) - Die Pläne der Regierung zur Einführung einer Umsatzsteuer stoßen in der PNL auf schroffe Ablehnung. Der Parteivorsitzende Ludovic Orban sprach am Sonntag von einem „Krieg“ gegen die Unternehmen. Sollten die Pläne umgesetzt werden, würden viele Firmen Rumänien entweder den Rücken kehren oder versuchen, die finanziellen Verluste auszugleichen. So drohen, laut Orban, Entlassungen, Lohnkürzungen und der Wegfall von Investitionen. Das Vorhaben sei schlichtweg ein „Wahnsinn“. Im vergangenen Winter habe die PSD nichts dergleichen in ihrem Wahlprogramm erwähnt.