Pokal-Halbfinale komplett

Donnerstag, 16. Februar 2017

Hermannstadt (ADZ) - Am zweiten Tag des „Final 8“ um den rumänischen Basketball-Pokal haben sich die Favoriten durchgesetzt. Im ersten Spiel des Tages siegte BC Mieresch mit 85:75 gegen Phoenix Galatz. Das zweite Spiel endete mit einem deutlichen 92:72-Sieg für den amtierenden Meister CSM Großwardein gegen BC Temeswar.



Beide Mannschaften trafen am gestrigen Donnerstag im Halbfinale aufeinander. Am heutigen Freitagabend wird das Finale ausgespielt. Den zweiten Finalteilnehmer ermittelten ebenfalls am Donnerstag U-BT Klausenburg und Steaua CSM Eximbank.