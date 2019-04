„Poli“ gewinnt Derby gegen Ripensia

Montag, 22. April 2019

Temeswar (ADZ) – Politehnica Temeswar hat das Derby gegen Ripensia mit 1:0 gewonnen. Nach einem schwachen Spiel traf Alin Ignea in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt zum Siegtreffer für die „Viola“. Mit 38 Punkten rangiert Politehnica Temeswar in der Tabelle nur noch einen Punkt hinter Ripensia. Da allerdings Daco-Getica Bukarest überraschend mit 1:0 gegen Argeș Pitești gewinnen konnte, bleibt der Vorsprung auf den letzten Abstiegsplatz bei fünf Punkten. Einen weiteren wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt konnte auch Farul Konstanza einfahren. Die Mannschaft von Patron Ciprian Marica gewann durch ein Tor von Gheorgian Păun in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 2:1 gegen Aerostar Bacău. Durch den Sieg von Daco-Getica stehen jetzt Pandurii Târgu Jiu und ACS Energeticanul nur noch einen Punkt vor den Abstiegsrängen. Energeticanul kam beim ACS Temeswar nicht über ein 1:1 hinaus, Pandurii verlor trotz einer 2:0-Halbzeitführung noch 3:2 in Snagov. Alexandru Ioniță (64., 86., 88. Minute) gelang dabei ein Hattrick.



Snagov konnte nach fünf sieglosen Spielen wieder drei Punkte einfahren und wahrte mit nun 63 Punkten den Anschluss an den Relegationsplatz. Diesen hält weiter Universitatea Klausenburg. Die „Studenten“ demontierten am Sonntagnachmittag den Tabellenletzten Dacia Unirea Brăila und gewann mit 8:0. Da Chindia Târgoviște am Sonnabend allerdings nicht über ein 2:2 bei UTA Arad hinauskam, beträgt der Rückstand der Klausenburger nur noch einen Punkt auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz. An der Spitze dreht weiter Academica Clinceni einsam ihre Runden. Gegen Metaloglobus Bukarest gewann der Tabellenführer mit 1:0. Am südlichen Bukarester Stadtrand haben die Vorbereitungen auf die erste Liga derweil begonnen. Um in Clinceni auch in der ersten Liga die Heimspiele austragen zu können, wurde bereits das alte Einlasssystem von Steaua Bukarest installiert. Darüber hinaus soll auch die Flutlichtanlage aus dem abgerissenen Stadion in Ghencea nach Clinceni gebracht werden.



In einem weiteren Spiel trennten sich Balotești und Großwardein 0:0.