Politehnica schafft Klassenerhalt

Csíkszereda erreicht Aufstieg in die 2. Liga

Von: Michael Mundt



Montag, 20. Mai 2019

Hermannstadt - Mit einem knappen 4:3-Sieg gegen CS Balotești hat sich Politehnica Temeswar vorzeitig den Klassenerhalt in der 2. Liga gesichert. Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison hat die „Viola“ sechs Punkten Vorsprung auf den letzten Abstiegsplatz und kann auch bei zwei Niederlagen nicht mehr auf diesen zurückfallen. Abgestiegen ist hingegen Aerostar Bacău. Die Mannschaft verlor gegen Academica Clinceni mit 0:3. Bereits zuvor standen Dacia Unirea Brăila, CS Balotești und ACS Temeswar als Absteiger fest. Den letzten verbleibenden Abstiegsplatz hält aktuell der ACS Energeticanul. Im direkten Duell unterlag die Mannschaft gegen Pandurii Târu Jiu mit 1:2.



An der Tabellenspitze stehen Chindia Târgoviște und Academica Clinceni kurz vor dem Sprung in die 1. Liga. Während Clinceni in Bacău gewann, siegte Chindia mit 2:1 gegen Metaloglobus Bukarest. Universitatea Klausenburg, aktuell Drittplatzierter, spielt erst am Dienstagabend gegen Sportul Snagov.

In den übrigen Begegnungen trennten sich FC Argeș - UTA Arad 2:1, Großwardein - Farul Konstanza 5:0, Daco-Getica - Brăila 5:2, Mioveni - Ripensia 4:1.



In der dritten Liga konnten am Wochenende CSM Școlar Reschitza und der FK Csíkszereda ihren Aufstieg in die 2. Liga feiern. Bereits einen Spieltag vor dem Ende der Saison stehen damit alle fünf Aufsteiger fest. Zuvor hatten schon SCM Gloria Buzău, FC Rapid Bukarest und Turris-Oltul Turnu Magurele ihre Staffeln gewinnen können.