Pop: Neumarkter Gymnasium ein „lokales Problem“

Samstag, 09. September 2017

Bukarest (ADZ) - Bildungsminister Liviu Pop hat am Donnerstag im Verlauf der wöchentlichen Regierungssitzung aufgezeigt, dass die Angelegenheit des römisch-katholischen Gymnasiums in Neumarkt/Târgu Mureş nicht in den Zuständigkeitsbereich seines Ressorts falle, sondern ein „lokales Problem“ sei. Ein Schulinspektor vor Ort habe die Gründung der Lehrstätte ohne Zulassung des Bildungsministeriums genehmigt, entsprechend sei dann auch das Urteil eines lokales Verwaltungsgerichts ausgefallen. Lösungen für die Schüler des Gymnasiums gebe es nichtsdestotrotz, er habe sie bloß noch nicht öffentlich unterbreitet, so Pop.