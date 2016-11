Probleme in der Landwirtschaft können gelöst werden

Präsident Johannis bei der Eröffnung der INDAGRA-Messe

Freitag, 04. November 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) – Präsident Klaus Johannis und Landwirtschaftsminister Achim Irimescu haben Mittwoch auf dem Romexpo-Gelände die Internationale Landwirtschaftsmesse INDAGRA eröffnet. Dabei haben auch aufschlussreiche Debatten mit den Landwirten stattgefunden, bei denen der Staatspräsident auch viel Grundsätzliches angesprochen hat.

Es ginge nicht an, dass der Staat im Frühjahr Entschädigungen wegen der Überschwemmungen zahlen muss und im Sommer wegen der Dürre. Durch das neue nationale Bewässerungsprogramm soll Abhilfe geschaffen werden.

Was die Subventionen für die Landwirtschaft betrifft, meint Johannis, dass es nicht richtig sei, dass diese weiter besteuert werden, die Gesetzgebung müsse geändert werden. Nicht die Zerstückelung des Bodens sei das Hauptproblem in der Landwirtschaft, sondern der fehlende politische Wille, diesen ergiebigen Wirtschaftszweig voranzubringen.