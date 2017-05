Programm der Deutschen Kultur- und Wirtschaftstage Banat

Dienstag, 30. Mai 2017

Di, 30. MAI, 18 UHR, BUCH- UND PROJEKTVORSTELLUNG „Die Begegnung der Generationen in der Oral History”, 2. AUFLAGE, Veranstalter: Hanns Seidel Stiftung, Kulturverein Agora Unit; Ort: Interart Triade Stiftung,

Di, 30. MAI, 19.30 UHR sowie am Mi, 31. MAI, 11 UHR, am Do, 1. JUNI, 11 und 18 UHR, am Sa, 3. JUNI, 18 UHR und am So, 4. JUNI, 11 UHR THEATERAUFFÜHRUNG „Das Dschungelbuch“ Rudyard Kipling, Inszenierung und Choreographie: Răzvan Mazilu, Veranstalter: Deutsches Staatstheater Temeswar, Ort: Saal des DSTT

Mi, 31. MAI, 18.30 UHR, ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNGEN „Die Donauschwaben“ und „Unter Anderen“, Veranstalter: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm, Demokratisches Forum der Deutschen in Banat; Ort: Banater Museum Temeswar (Theresienbastei)

Do, 1. JUNI, 16 und 20 UHR, KONZERT der deutschen Popband „VITØ“; Veranstalter: Stadt Temeswar, Deutsches Konsulat Temeswar, Land Baden-Württemberg; Ort: Libert²]ii-Platz

Fr, 2. JUNI, 19.30 UHR, THEATERAUFFÜHRUNG „Biedermann und die Brandstifter. Ein Lehrstück ohne Lehre mit einem Nachspiel“ von Max Frisch, Inszenierung: Gábor Tompa; Veranstalter: DSTT; Ort: Saal des DSTT

Di, 6. JUNI, 11 UHR, VORSTELLUNG DES SCHÜLERPROJEKTS „Deutsche Spuren im Banat“; Veranstalter: Nikolaus-Lenau-Lyzeum, Banater Kolleg; Ort: Nikolaus-Lenau-Lyzeum

Mi, 7. JUNI, 10 UHR, SYMPOSION: „Die duale Berufsausbildung – zwischen Notwendigkeit und Chance“; Veranstalter: Deutsches Konsulat Temeswar, Deutschsprachiger Wirtschaftsclub Banat, Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer, Kreisrat Temesch; Ort: Multifunktionsraum des Temescher Kreisrates

Mi, 7. JUNI, 19 UHR, VERNISSAGE DER VIDEOAUSSTELLUNG: Julian Rosenfeldt „Asylum“; Veranstalter: Deutsches Kulturzentrum, Goethe-Institut, Stadt Temeswar; Ort: Timco-Hallen. Die Ausstellung kann bis zum 4. Juli besichtigt werden.

Do., 8. JUNI – Fr, 9. JUNI, INTERNATIONALE TAGUNG „Interferenzen und Erfolge“; Veranstalter: Universität „Politehnica“ Temeswar, Deutsche Abteilung der Fakultät für Bauwesen; Ort: Senatssaal der UPT

Do, 8. JUNI, 9.30 UHR, SYMPOSION „Deutsche Sprache und Kultur im Banat zwischen Tradition und Zukunft“; Veranstalter: Fakultät für Kommunikationswissenschaften, Abteilung für Kommunikation und Fremdsprachen innerhalb der Universität Politehnica Temeswar; Ort: Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus

Do, 8. JUNI, 19 UHR, KONZERT des Blasorchesters des Nationalen Kunstkollegs „Ion Vidu“, unter der Leitung von Ilie Obersterescu und des Sinfonischen Blasorchesters der städtischen Sing- und Musikschule München unter der Leitung von Christian Bühn; Veranstalter: Nationales Kunstkolleg Ion Vidu, Sinfonisches Blasorchester der Städtischen Sing- und Musikschule München; Ort: Konzertsaal des Nationalen Kunstkollegs „Ion Vidu“

Do, 8. JUNI, 18 UHR, OFFIZIELLE ERÖFFNUNG DES SOMMERFESTES; Veranstalter: Deutschsprachiger Wirtschaftsclub Banat; anschließendes Programm des Sommer-Bierfestes: Do, 8. JUNI, 18 – 23 UHR; Fr, 9. JUNI, 12 – 23 UHR; Sa, 10. JUNI, 12 – 23 UHR; So, 11. JUNI, 12 – 23 UHR; Ort: Bierzelt am Modex-Parkplatz

Fr, 9. JUNI, 9 UHR, HEIMATTAGE DER BANATER DEUTSCHEN, Veranstalter: Demokratisches Forum der Deutschen im Banat, Deutsches Forum der Banater Jugend: 250. FEIER IN LENAUHEIM; Ort: Lenauheim

Fr., 9. JUNI, 18 UHR, HEIMATTAGE DER BANATER DEUTSCHEN, Veranstalter: Demokratisches Forum der Deutschen im Banat, Deutsches Forum der Banater Jugend: AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG „Banater Orgeln und Orgelbauer“, Dr. Franz Metz; LITERARISCHES MOMENT DES FUNKFORUMS E.V., BUCHVORSTELLUNG: Siegfried Thiel: „Streifzüge“: Ort: AMG-Haus

Sa, 10. JUNI 11-13 UHR, HEIMATTAGE DER BANATER DEUTSCHEN, Veranstalter: Demokratisches Forum der Deutschen im Banat, Deutsches Forum der Banater Jugend: FESTAKT – Saal der Temeswarer Nationaloper;

Sa, 10. JUNI, 16.30 – 18.30 UHR, HEIMATTAGE DER BANATER DEUTSCHEN, Veranstalter: Demokratisches Forum der Deutschen im Banat, Deutsches Forum der Banater Jugend; FESTPROGRAMM DER KULTURGRUPPEN – Capitol-Saal.

Sa, 10. JUNI, 12 – 18 UHR sowie am So, 11. JUNI, 12-16 UHR, MESSE DER DEUTSCHEN FIRMEN „Made in Banat“, Veranstalter: Deutschsprachiger Wirtschaftsclub Banat, Marasesti-Str.

So, 11. JUNI, 10 UHR, HEIMATTAGE DER BANATER DEUTSCHEN, Veranstalter: Demokratisches Forum der Deutschen im Banat, Deutsches Forum der Banater Jugend; HEILIGE MESSE; Ort: Hoher Dom zu Temeswar und TRACHTENUMZUG DURCH DAS ZENTRUM DER STADT

So, 11. JUNI, 19.30 UHR, THEATERAUFFÜHRUNG „Nepal“ von Urs Widmer, Leitung: Franz Kattesch und Konstantin Keidel; Veranstalter: DSTT, Ort: Saal des DSTT

Mi, 21. JUNI, 20 UHR, DOMKONZERT DES DEUTSCHSPRACHIGEN WIRTSCHAFTSCLUBS BANAT; Ort: Hoher Dom zu Temeswar

So, 25. JUNI, 11 UHR, VERLEIHUNG DER „JUVENTUS“-PREISE UND AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG; Veranstalter: Deutschsprachiger Wirtschaftsclub Banat, Interart Triade Stiftung; Ort: Galerie Triade

Das Programm ist unverbindlich und kann jederzeit ergänzt oder geändert werden. Aktuelle Informationen zum Programm finden Sie auf der Facebook-Seite der Kultur- und Wirtschaftstage: www.facebook.com/DeutscheKulturtageBanat