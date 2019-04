Projekt einer Mehrzweckhalle auf dem Gelände des Munizipalstadions

Von: Dieter Drotleff



Sonntag, 21. April 2019

Kronstadt - Das Kronstädter Bürgermeisteramt hat das Architekturbüro Dico şi Ţigănaş aus Klausenburg/Cluj Napoca mit der Ausarbeitung des Projektes für eine Mehrzweckhalle beauftragt. Der Vertrag sieht eine Summe von 3,8 Millionen Lei dafür vor. Die Architekten dieses Büros blicken auf eine reiche Erfahrung zurück, da sie auch die Autoren der Mehrzweckhallen von Klausenburg und Craiova sind. Laut Vertrag sollen sie sowohl die Machbarkeitsstudie als auch das technische Bauprojekt ausarbeiten. Die Mehrzweckhalle soll auf dem Gelände des ehemaligen Munizipalstadions in Bartholomae errichtet werden, der Bau soll in den Haushaltsvoranschlag der Stadt für 2020 aufgenommen werden.



Innerhalb von 9 Monaten soll das Projekt ausgearbeitet und dem Bürgermeisteramt vorgelegt werden. Die Stadt stellt eine großzügige Fläche von 10 ha zur Verfügung. Die Absicht besteht, dass dann das Projekt von der Nationalen Investitionsgesellschaft übernommen wird, so dass die Kosten aus dem Staatshaushalt getragen werden.



Die Mehrzweckhalle soll 10.000 Sitzplätze, davon 2500 mobil, umfassen. Auch sollen die Zuschauerränge verschiebbar sein, um die Austragungsflächen für die verschiedenen Sportarten oder Konzerte dementsprechend gestalten zu können.