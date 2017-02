Protest gegen die Regierung

Hunderte von Sathmarern gingen auf die Straße

Von: Gabriela Rist



Donnerstag, 02. Februar 2017

Sathmar - Gegen die Begnadigungs- und Strafrechtsänderungen der Regierung Grindeanu protestierten Hunderte von Sathmarern am Mittwochabend bereits zum zweiten Mal nach dem spontanen Protest, der von einer kleineren Gruppe am Dienstagabend organisiert wurde. Die Demonstranten, darunter viele Jugendliche und Eltern mit Kleinkindern, versammelten sich im Neuen Zentrum. Die Menge bewegte sich Richtung Altes Zentrum und die Protestler riefen: „PSD, die rote Pest!“, „Diebe!“ und „In einer Demokratie sitzen Diebe im Knast!“. Erstmal hielten die Demonstranten vor dem Sitz der PSD-Partei an und ähnlich wie am Abend vorher ließen sie vor dem Parteisitz Spruchbänder mit Anschriften wie: „Schande!“, „Die Diebe kommen in der Nacht, wenn wir schlafen!“ und „PSD, die rote Pest!“. Danach gingen die Protestler bis zum Gebäude des Gerichts, wo „Justiz nicht Korruption!“ und „Wache auf, Rumänien!“ gerufen wurde. Die Menschenmenge kehrte zum Schluss wieder ins Neue Zentrum zurück, wo die Demonstration weiter fortgesetzt wurde.