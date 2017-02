Proteste: 100.000 Menschen fordern Abgang der Regierung

Großkundgebungen in zahlreichen Städten

Montag, 13. Februar 2017

Mit einem beeindruckenden Lichtermeer in den Farben der rumänischen Fahne haben die Bukarester am Sonntagabend erneut gegen das Kabinett von Premierminister Sorin Grindeanu (PSD) demonstriert – es war der 13. Protesttag in Folge.

Bukarest (ADZ) - Die Massenproteste gegen die Regierung Grindeanu reißen nicht ab: Etwa 100.000 Menschen sind am Wochenende landesweit auf die Straße gegangen, um den Rücktritt des in ihren Augen unwiderruflich kompromittierten PSD-ALDE-Kabinetts zu fordern. Allein in Bukarest protestierten am Sonntag trotz eisiger Temperaturen geschätzte 70.000 Menschen vor dem Regierungssitz; in Klausenburg gingen über 10.000 Menschen, in Hermannstadt mehr als 4000, in Temeswar 3500, in Jassy, Kronstadt, Konstanza, Galatz, Craiova, Alba Iulia u. a. weitere Tausende auf die Straße. Überall riefen die Menschen: „Nieder mit Tăriceanu, Dragnea und Grindeanu“, „Weg mit den Dieben“, „Wir wollen arbeiten, nicht auf euch aufpassen müssen“ und „Wir werden Tag für Tag hier sein“.



Auch die Auslandsrumänen ließen nicht locker und forderten den Rücktritt der Regierung Grindeanu u. a. mit Kundgebungen in Paris, Berlin, Rom, Mailand, Stuttgart, Brüssel, Den Haag und Manchester. In Berlin protestierten die rumänischen Filmemacher, Schauspieler und Produzenten mit „#rezist“-Schildern vor dem Berlinale-Palast, während in London der Klausenburger Schauspieler Levente Molnár, der im preisgekrönten Auschwitz-Drama „Sauls Sohn“ mitwirkt, auf dem roten Teppich des britischen Filmpreises BAFTA gleichfalls mit einem „#rezist“-Schild posierte.