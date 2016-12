Protokoll mit dem UDMR angestrebt

Mittwoch, 21. Dezember 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Nach der Unterzeichnung des Protokolls PSD – ALDE hat auch eine Gesprächsrunde mit dem UDMR stattgefunden. Dazu hatte Liviu Dragnea geäußert, dass man eine parlamentarische Zusammenarbeit anstrebt. UDMR-Vorsitzender Hunor Kelemen hatte nach den ersten Gesprächen mitgeteilt, dass es keinesfalls um eine Beteiligung an der Regierung gegangen sei, sondern bloß um eine parlamentarische Zusammenarbeit und in einem diesbezüglichen Protokoll wird eine punktuelle Unterstützung durch den UDMR festgeschriebenen. Diskutiert wird darüber, dass der UDMR in Kreisen, wo er die Wahlen gewonnen hat (Harghita, Covasna, Mureş, Sathmar) Präfekten stellen soll.