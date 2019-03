PSD bekommt Unterstützung von PNȚCD und PER

Samstag, 30. März 2019

Bukarest (ADZ) - Am Donnerstag hat PSD-Chef Liviu Dragnea in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Vorsitzenden der Nationalen Christdemokratischen Bauernpartei PNȚCD und der Umweltschutz-Partei PER angekündigt, dass die beiden Parteien für die Europawahl im Mai die Sozialdemokraten unterstützen werden. Laut Dragnea haben die PNȚCD 209.000 und die PER 263.000 Unterstützerunterschriften gesammelt aber keine Kandidatenlisten bei der Wahlbehörde BEC hinterlegt, sondern beschlossen, der PSD unter die Arme zu greifen. PNȚCD-Chef Aurelian Pavelescu erklärte seinerseits, dass Cristian Terheș, vierter auf der Liste der PSD, auf Empfehlung der PNȚCD in die Kandidaten-Aufstellung einbezogen wurde.

Die Stiftung „Corneliu Coposu“ gab in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend bekannt, sie sei „verdutzt und empört“ über die Zusammenarbeit der PNȚCD mit der PSD. Der Parteichef würde weder die Christdemokratie noch die Familie Coposu vertreten.