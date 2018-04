PSD-Chef: keine Umbildung der Regierung

Donnerstag, 12. April 2018

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea hat am Dienstag Gerüchte über eine umgehende Regierungsumbildung dementiert, nachdem die Presse in den letzten Tagen wiederholt über einen bereits kommende Woche anstehenden diesbezüglichen Beschluss des Exekutivrates der PSD berichtet hatte. Laut Medien soll vor allem Verteidigungsminister Mihai Fifor (PSD) bei seinem Parteichef in Ungnade gefallen und daher angezählt sein. Dragnea bestritt dies jedoch am Dienstag – er habe „keinerlei Streit“ mit Fifor, könne allerdings nichts dafür, „dass manche sich gekränkt fühlen und gegenüber den Medien über angebliche Konflikte mit mir klagen“.