PSD plant Demo mit 120.000 Teilnehmern

Donnerstag, 16. Mai 2019

Bukarest (ADZ) – Die PSD plant am 21. Mai auf dem Romexpo-Gelände eine Kundgebung, an der 120.000 Personen aus den südlichen Verwaltungskreisen teilnehmen sollen. Dies gab der Generalsekretär der Partei, Codrin Ștefănescu, bekannt. Vergangene Woche hatten bereits mehrere PSD-Versammlungen stattgefunden. So kamen in Jassy/Iași vor einer Woche und vergangenen Samstag in Galatz mehrere tausend Anhänger der Regierungspartei zusammen. Die Oberbürgermeisterin von Bukarest, Gabriela Firea, hat derweil die Kundgebungen der PSD, USR und PNL in der Hauptstadt bewilligt, sie hoffe dabei auf einen friedlichen Verlauf.