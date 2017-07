PSD: Popularitätswerte des Parteichefs im Keller

Ponta sieht Premier Tudose als Nachfolger Dragneas

Mittwoch, 26. Juli 2017

Bukarest (ADZ) – PSD-Generalsekretär Marian Neacşu hat am Montag unwillkürlich bestätigt, dass die Popularitätswerte seines Parteichefs im Keller sind. Es stimme, dass Liviu Dragneas Werte unter jenen der PSD liegen, doch sei eine Partei nun einmal „die weit größere Masse, die eben schwerer Verluste einfährt als eine Einzelperson“. Zudem „fühle“ er, dass Dragnea „nach wie vor die Parteilokomotive ist“, so Neacşu.



Davor hatte Ex-Premier Victor Ponta in einer Talkshow enthüllt, dass Dragnea mittlerweile zur Achillesferse seiner Partei geworden ist: Stets hätten PSD-Vorsitzende entweder die gleichen Popularitätswerte wie die Partei aufgewiesen oder sogar „etwas darüber“ gelegen, nun aber liege die Popularität des aktuellen Parteichefs bei 15, jene der Partei indes bei 40 Prozent, sagte Ponta dem Sender Antena 3. Entsprechend rechne er damit, dass Premier Mihai Tudose früher oder später den Parteivorsitz übernehme – der Schritt sei „unumgänglich“, da „Dragnea zur Schwachstelle der PSD geworden ist“, so Ponta. Dessen Prophezeiungen dementierte Regierungschef Tudose jedoch prompt: Er habe „null Interesse“ am Amt des Parteivorsitzenden, sagte Tudose den Medien.