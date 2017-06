PSD will Mihai Tudose als Regierungschef

Beratungen zwischen Staatschef und Fraktionen

Montag, 26. Juni 2017

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis und die Parlamentsfraktionen der PSD, ALDE, USR, PMP, des UDMR sowie der Minderheiten wollen am Montagnachmittag Konsultationen bezüglich eines Nachfolgers des letzte Woche gestürzten Regierungschefs Sorin Grindeanu (PSD) eingehen, nachdem der 43-Jährige bekanntlich von der eigenen Mehrheit aus dem Amt gejagt worden war. Wie PSD-Chef Liviu Dragnea bekanntgab, einigten sich die Leitungsgremien seiner Partei am Mittag auf den bisherigen Wirtschaftsminister Mihai Tudose als Anwärter der Mehrheit auf den Premiersposten. Neben dem 50-Jährigen, der 2015 wegen Plagiatsvorwürfen für Schlagzeilen gesorgt hatte, sollen außerdem auch der Vorsitzende des SRI-Kontrollausschusses Adrian Ţuţuianu, der PSD-Fraktionschef im Oberhaus Mihai Fifor, die bisherige Innenministerin Carmen Dan, die Europaabgeordnete Viorica Dăncilă und die kommissarische Arbeitsministerin Olguţa Vasilescu auf der Auswahlliste der PSD gestanden haben. Davor hatte Staatschef Johannis am Rande des EU-Sommergipfels hervorgehoben, die Regierungskrise möglichst schnell beendet sehen zu wollen, dabei allerdings auch auf seine Integritätskriterien verwiesen.