Rabla-Programm beginnt heute

Freitag, 12. April 2019

Die Abwrackprämie für einen verschrotteten Altwagen beträgt in diesem Jahr 6500 Lei, zusätzlich können Umweltboni erhalten werden. Symbolfoto: pixabay.com

Bukarest (ADZ) - Das Umweltministerium hat angekündigt, dass beginnend mit dem heutigen Freitag Abwrackprämien im Rahmen des Programms „Rabla Clasic“ sowie Voucher für Elektrofahrzeuge über „Rabla Plus“ beantragt werden können. Die Abwrackprämie für einen verschrotteten Altwagen – unter der Bedingung, dass ein Neuwagen mit einem Kohlendioxidausstoß unter 130 Gramm pro Kilometer gekauft wird – beträgt in diesem Jahr 6500 Lei. Im Rahmen des Programms Rabla Clasic, welches zum 15. Mal durchgeführt und mit 320 Millionen Lei finanziert wird, können zusätzlich kumulierbare Umweltboni von 1000 Lei sowie 1700 Lei für Fahrzeuge mit Emissionen unter 98 Gramm CO2 pro Kilometer bzw. für Hybridfahrzeuge erhalten werden.



Das Programm „Rabla Plus“ sieht die Subventionierung des Kaufs von 100 Prozent elektrischen Fahrzeugen vor, der zur Verfügung gestellte Voucher fällt mit 10.000 Euro auch in diesem Jahr besonders großzügig aus. Die Finanzierung für Rabla Plus beträgt insgesamt 93 Millionen Lei.