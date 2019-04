Referendum: Staatschef lädt Fraktionen ein

Dienstag, 09. April 2019

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat die Parlamentsfraktionen zu Konsultationen bezüglich des anstehenden Referendums über die Justiz eingeladen; die Gespräche sollen in der zweiten Wochenhälfte stattfinden. Die Regierungsparteien PSD und ALDE kündigten daraufhin an, der Einladung des Staatsoberhauptes nicht Folge leisten zu wollen: Er gehe „nicht hin“, weil er „die Person“ nicht möge, so Dragnea, der nichtsdestotrotz einige „Parteikollegen“ zum Gespräch auf Schloss Cotroceni beordern wollte. ALDE-Chef Călin Popescu Tăriceanu stellte indes klar, dass seitens seiner Partei niemand der Einladung nachkommen wird.