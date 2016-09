Regierung billigt Masterplan für Transport

Freitag, 16. September 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Die Regierung hat den Masterplan für die Transportinfrastruktur gebilligt, in dem für die nächsten zehn Jahre u. a. der Bau von 11 Autobahnen vorgesehen ist, in einer Gesamtlänge von 1200 km, die rund 13,2 Milliarden Euro kosten werden. Um in der Angelegenheit voranzukommen, wurde fürs Erste die Nationale Gesellschaft für Straßen und Autobahnen (CNADNR) zweigeteilt: Die bisherige Gesellschaft wird sich mit der Verwaltung der Infrastruktur, also der Instandhaltung und Reparatur der Straßen beschäftigen, während für den Straßenbau die Nationale Gesellschaft für Investitionen in die Verkehrswege (CNIR) gebildet wird. Diese Gesellschaft wird die angefangenen Projekte übernehmen.