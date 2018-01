Regierung Dăncilă: Fünf Mitglieder des Kabinetts mit Justizproblemen

Mannschaft erweitert auf vier Vizeregierungschefs und 28 Minister

Dienstag, 30. Januar 2018

Bukarest (ADZ) - Die dritte PSD-ALDE-Regierung binnen 13 Monaten wollte am Montagnachmittag zwecks Bestätigung vor das Parlament treten, nachdem die Anhörung der designierten Minister in den Ausschüssen am Vormittag im Eiltempo erfolgt war.



Davor hatte die PSD sich am Wochenende nach zehntägigem Postenschacher auf die Zusammensetzung der neuen Regierung geeinigt, die designierte Premierministerin Vasilica Viorica Dăncilă stellte anschließend ihre Ministerriege vor. Dăncilăs Kabinett ist umfassend, es weist vier Vizeregierungschefs sowie 28 Minister auf, nämlich: Paul Stănescu (PSD, Vizepremier, Entwicklungsminister), Graţiela Gavrilescu (ALDE, Vizepremier, Umweltministerin), Viorel Ştefan (PSD, Vizepremier, kein Geschäftsbereich), Ana Birchall (PSD, Vizepremier, Ministerin für Strategische Partnerschaften), Carmen Dan (PSD, Inneres), Teodor Meleşcanu (ALDE, Äußeres), Mihai Fifor (PSD, Verteidigung), Eugen Teodorovici (PSD, Finanzen), Tudorel Toader (parteifrei, Justiz), Petre Daea (PSD, Landwirtschaft), Olguţa Vasilescu (PSD, Arbeit), Valentin Popa (PSD, Bildung), Dănuţ Andruşcă (PSD, Wirtschaft), Sorina Pintea (PSD, Gesundheit), Anton Anton (ALDE, Energie), Rovana Plumb (PSD, EU-Mittel), Ştefan Oprea (PSD, Handel), George Ivaşcu (PSD, Kultur), Ion Deneş (PSD, Wasser- und Forstwirtschaft), Lucian Şova (PSD, Transport), Nicolae Burnete (PSD, Jugend und Sport), Bogdan Trif (PSD, Tourismus), Viorel Ilie (ALDE, Beziehung zum Parlament), Victor Negrescu (PSD, Europapolitik), Natalia Intotero (PSD, Diaspora).



Fünf der neuen Minister haben Justizprobleme – nämlich die Ministerin für EU-Mittel, Rovana Plumb, Transportminister Şova, Handelsminister Oprea, der Minister für die Beziehungen zum Parlament, Viorel Ilie, sowie Vizepremier Stănescu.