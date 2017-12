Renten werden im Dezember früher ausgezahlt

Mittwoch, 06. Dezember 2017

Bukarest (ADZ/Mediafax) - Die Dezemberrente soll pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen in den Portemonnaies der Rentner sein: Bis zum 22. Dezember sollen laut Arbeitsministerium alle Renten ausgezahlt werden können. Die Rentenversicherung sowie die Post als Ausgabestelle hätten hierfür ihre Bereitschaft erklärt, so das Ministerium weiter.



Ab dem 12. Dezember sollen die Geldbeträge durch den Briefträger ausgezahlt werden können oder auf dem Bankkonto eintreffen. Ist der Empfänger nicht persönlich erreichbar, so hat dieser bis zum 28. Dezember Zeit: Bis zu diesem Tag ist seine Rente am Postschalter verfügbar.