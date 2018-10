Donnerstag, 11. Oktober 2018

Finanzminister Eugen Teodorovici (PSD) hat am Dienstag mit Neuigkeiten in puncto Renten aufgewartet: Ab 2019 sollen die Altersbezüge nicht mehr, wie gegenwärtig vielerorts üblich, vom Briefträger ausgehändigt, sondern ausschließlich auf Konten überwiesen werden. Damit spare die Regierung rund 600 Millionen Lei, die bisher für diese Dienstleistung der rumänischen Postgesellschaft gezahlt wurden, so Teodorovici. Als Hauptproblem dürfte sich dabei vor allem die lückenhafte Zahlungsinfrastruktur im ländlichen Gebiet erweisen, da es in zahllosen Dörfern noch keinen einzigen Geldautomaten gibt.

Foto: Agerpres