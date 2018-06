Richterforum: Justiz muss unabhängig bleiben

Dienstag, 12. Juni 2018

Bukarest (ADZ) - Der Verein „Richterforum“ (Asociația Forumul Judecăorilor) hat am Montag in einer Mitteilung an den Obersten Magistraturrat auf dem Schutz der Unabhängigkeit der Justiz bestanden. Das Richterforum beklagt inakzeptable verallgemeinernde Aussagen „einiger politischer Anführer“ bei der Demonstration „Stopp den Missbräuchen in der Justiz“, welche Magistraten allgemein als „korrupt“, „Stalinisten“, „Securitate-Spitzel“, „Folterer“ oder „Ratten“ abstempeln würden sowie eine Aussage des Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses Liviu Dragnea, die als Angriff auf Staatsanwälte der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft DIICOT eingestuft wird.