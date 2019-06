Ripensia-Fußballpokal am Wochenende

Deutsche Kultur- und Wirtschaftstage gehen weiter

Von: Raluca Nelepcu



Freitag, 21. Juni 2019

Temeswar – Die Deutschen Kultur- und Wirtschaftstage, die am Wochenende durch die Messe „Made in Banat“ und die Heimattage der Banater Deutschen zwei Höhepunkte erlebt haben, gehen in den kommenden Tagen weiter. Am 22. Juni steht in der Ripensia-Sportanlage im Temeswarer Freidorf-Viertel ein Mini-Fußballpokal auf dem Programm. Es beteiligen sich mehrere Mitgliedsfirmen des Deutschsprachigen Wirschaftsclubs „Banat“ (DWC).

Seit dem 12. Juni kann in der Kunstgalerie „Typopassage“ (Arge{-Str. 18) die Plakatausstellung „Berliner Mythen“ besichtigt werden. Auch diese Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft der Deutschen Kultur- und Wirtschaftstage. Im Rahmen der Ausstellung werden sieben Graphic Novels aus dem Band „Berliner Mythen“ des preisgekrönten Comiczeichners Reinhard Kleist vorgestellt. Die Ausstellung, die täglich ab 17 Uhr besichtigt werden kann, gilt als Vorschau des Live-Drawing-Konzerts mit Reinhard Kleist und Melting Dice am 8. November im Reflektor Venue, Temeswar. Interessierte Besucher können die „Berliner Mythen“ bis am 17. September bewundern.

Eine weitere Ausstellung kann bis am 7. Juli im Deutschen Kulturzentrum besichtigt werden. Sie trägt den Titel „Deutsche Minderheit im Banat“ und entstand innerhalb eines Projekts, bei dem Schülerinnen und Schüler deutscher Schulen aus Temeswar und Großsanktnikolaus/Sânnicolau Mare Objekte, die das Leben der deutschen Minderheit darstellen, schufen.

Zum Schluss der Deutschen Kultur- und Wirtschaftstage findet am Sitz der Interart-TRIADE-Stiftung die Vernissage der Ausstellung „15 Jahre Juventus“ statt. Die Juventus-Preise werden von der Triade-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem DWC jedes Jahr an Kunststudierende bzw. junge Künstler am Anfang ihrer Karriere verliehen. Die Vernissage der Ausstellung, die die Werke der bei den vergangenen fünf Auflagen ausgezeichneten Künstler zeigt, wird am 23. Juni, um 11 Uhr eröffnet.

Die Deutschen Kultur- und Wirtschaftstage finden alle zwei Jahre in Temeswar statt. Veranstalter sind der DWC, das Deutsche Konsulat in Temeswar, das Demokratische Forum der Deutschen im Banat und die Stadtverwaltung Temeswar.