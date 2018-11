Rumänien importiert 2017 370.000 gebrauchte Diesel

Studie warnt vor Verlagerung von Umweltproblemen

Donnerstag, 01. November 2018

Die Europäische Umweltagentur führt jährlich rund 1300 frühzeitige Todesfälle in Rumänien auf die Belastung durch Stickstoffdioxid zurück.

Foto: pixabay