Schauspieler Ion Besoiu gestorben

Freitag, 20. Januar 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Der bekannte Schauspieler Ion Besoiou ist Mittwoch im Alter von 85 Jahren gestorben. 1931 in Hermannstadt/Sibiu geboren, hat er am dortigen Theater 16 Jahre lang gearbeitet und wurde 2001 Ehrenbürger der Stadt. Er erwarb sich große Verdienste als Direktor des Bukarester Bulandra-Theaters, das er 12 Jahre lang leitete. Besoiu hat sich auf der Bühne einen Namen gemacht, wurde aber auch in herausragenden Filmproduktionen beschäftigt, darunter in der legendären Fernsehserie „Cu toate pânzele sus“ (Mit vollen Segeln).