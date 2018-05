„Schulmeisterei des Präsidenten hat mich gekränkt“

Regierungschefin Dăncilă lehnt Rücktritt ab

Donnerstag, 03. Mai 2018

Bukarest (ADZ) - Regierungschefin Vasilica Viorica Dăncilă hat den von Staatschef Klaus Johannis wegen Inkompetenz und Überschreitung ihrer Amtsbefugnisse geforderten Rücktritt „kategorisch“ abgelehnt.



Sie sehe keinerlei Grund für einen Rücktritt, da sie zum einen auf die Unterstützung der Parlamentsmehrheit bauen und zum anderen binnen ihrer dreimonatigen Amtszeit „gute Ergebnisse“ eingefahren haben, sagte die 54-Jährige einem privaten TV-Sender. Das Staatsoberhaupt habe sie mit seinen abwertenden Einschätzungen „beleidigt und gekränkt“, seine „Schulmeisterei“ habe Freitagvormittag dazu geführt, dass sie den Termin auf Schloss Cotroceni habe platzen lassen. Der Vertrauensverlust, den der Staatschef beklagt hatte, gehe ihr „nicht weiter nahe“, doch sei es „gravierend“, wenn Johannis „mit der Regierung nicht mehr kooperieren kann“, so Dăncilă.



In einem Gespräch mit dem Sender „Romania TV“ hob die Sozialdemokratin sodann Anfang der Woche nochmals hervor, dass der Staatschef über „keine Befugnisse hinsichtlich der Entlassung des Premierministers verfügt“ und ihre Kritiker sie lediglich in ihrer Überzeugung bestärken würden, „den richtigen Weg“ eingeschlagen zu haben.