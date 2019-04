Schwabenliesel, Ratschen und Schupfnudeln

Von: Sylvia Burger



Mittwoch, 03. April 2019

Schwäbische Traditionen in Gesang und Gastronomie gab es bei der am Wochenende in Detta abgehaltenen Etappe des Festivals der Traditionen "Lada cu zestre", veranstaltet vom Zentrum für Kunst und Kultur des Kreises Temesch. Dabei waren noch Kulturgruppen aus Jahrmarkt und Gataja. Die Mitglieder des DFD Detta brachten dabei einen musikalischen Auftritt von Astrid Șămanțu mit "Hopsa Schwabenliesl" und den Osterbrauch des Ratschens. In der Kategorie "Gerichte und Essgewohnheiten" stellten die Dettaer Deutschen Kümmelsuppe, Schupfnudeln und Mohnstrudel auf den Tisch.