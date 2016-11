Schwarzes Wochenende auf Rumäniens Straßen

Sechs Tote bei zwei schweren Verkehrsunfällen

Dienstag, 22. November 2016

Bukarest (ADZ) - Zwei schwere Verkehrsunfälle haben das Wochenende in Südrumänien überschattet, wo insgesamt sechs Menschen ums Leben kamen. Der schwerste Unfall ereignete sich am Samstagmorgen auf der DN2 unweit der Ortschaft Şindriliţa, Landkreis Ilfov, wo bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleinbus drei Menschen starben und weitere 15 teils schwer verletzt wurden. Der Unfall fand bei dichtem Nebel und rutschiger Fahrbahn statt – laut lokaler Verkehrspolizei scheint der 27-jährige Pkw-Fahrer trotz schlechter Sicht ein riskantes Überholmanöver bei hoher Geschwindigkeit vorgenommen und dabei den Kleinbus frontal gerammt zu haben.



Kaum 24 Stunden später kam es am Sonntagmorgen auf der DN6 unweit der Ortschaft Jugastru, Landkreis Mehedinţi, zu einem weiteren Frontalcrash zwischen einem Kleinbus und einem Laster – sowohl der Kleinbus-Fahrer als auch Fahrer und Beifahrer des Lasters waren auf der Stelle tot.