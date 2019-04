Siebtes JazzTM Anfang Juli

Von: Andreea Oance



Montag, 22. April 2019

Temeswar – Eine neue Auflage des Jazzfestivals in der Temeswarer Innenstadt wird vom 5. bis zum 7. Juli ausgetragen. Es ist die siebte Auflage von JazzTM. Die Organisatoren kündigten bereits die ersten Namen des diesjährigen Line-Ups an.

Jazz mit Einflüssen von Neo-Soul, Afrobeat, Grime und elektronischer Musik sollen die Musikliebhaber am Opernplatz sowie rund um die Innenstadt – in der Dimitrie-Cantemir-, Victor-Vlad-Delamarina-Straße und in der Straße ohne Namen/ Strada Fără Nume (zwischen dem Freiheits- und Sankt-Georgsplatz) sowie an zwei Sonderorten - begeistern.



Tank and The Bangas, Zara McFarlane, Aron Ottignon und Jazzmeia Horn waren die ersten angekündigten Künstler. Nun geht die Liste mit Laura Mvula, Yussef Dayes, Moses Boyd Exodus und das Barabás Lörinc Quartet weiter.



Auch diesmal ist der Eintritt zu allen Auftritten von JazzTM kostenlos. Bei den vergangenen sechs Auflagen des Festivals performten in Temeswar bekannte Künstler aus der Musikszene wie Richard Bona, Kurt Elling, David Murray & Macy Gray, Al Jarreau, Anoushka Shankar, Dianne Reeves, Liv Warfield w/ Prince’s NPG Hornz, Marcus Miller, DeeDee Bridgewater, Dhafer Youssef, The Chick Corea Elektric Band, Gregory Porter, The Cinematic Orchestra, R+R=NOW – ein Großteil dieser Musiker trat aus diesem Anlass zum ersten Mal in Rumänien auf.

Details zum Festival sind über www.JazzTM.ro sowie von den Facebook- und Instagram-Seiten von JazzTM abrufbar.