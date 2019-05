Siebtes JazzTM in Temeswar

Von: Andreea Oance



Donnerstag, 30. Mai 2019

Temeswar – Eine neue Auflage des JazzTM-Festivals findet zwischen dem 5. und dem 7. Juli in Temeswar/Timișoara statt. Jazzmusikklänge werden auf dem Opernplatz sowie in der Dimitrie-Cantemir-, Victor-Vlad-Delamarina-Straße und in der Strada Fără Nume/ Straße ohne Namen zwischen dem Freiheits- und Sankt-Georgsplatz ertönen. Dabei sollen noch spezielle Jam-Sessions in zwei weiteren Räumen stattfinden.

Jazz mit Einflüssen von Neo-Soul, Afrobeat, Grime und elektronischer Musik sollen die Musikliebhaber begeistern. Die Veranstalter vervollständigen nun die Liste der Künstler, die zu diesem Anlass nach Temeswar kommen. Tongue FU feat. Anthony Joseph, Zena Edwards & Rachel Rose Reid, ALA.NI, Ishamel Ensemble, Beats Remedy, Dumitrio, Dov Meraki, FrankieZ Experiment & Tereza Catarov, Groove Garden, Ineffable und Zimbru treten neben Künstlern wie Tank and The Bangas, Zara McFarlane, Aron Ottignon, Jazzmeia Horn, Laura Mvula, Yussef Dayes, Moses Boyd Exodus und Barabás Lörinc Quartet auf.

Der Eintritt zu allen Auftritten von JazzTM ist kostenlos. Details zum Festival und den bereits angekündigten Musikern sind von der Webseite www.JazzTM.ro sowie von den Facebook- und Instagram-Seiten von JazzTM abrufbar.