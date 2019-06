Siegfried Mureşan neuer EVP-Vizepräsident

Freitag, 07. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Der rumänische Europaabgeordnete Siegfried Mureşan (EVP, PNL) ist am Mittwoch mit 141 von insgesamt 158 abgegebenen Stimmen zu einem der zehn neuen Vizepräsidenten der Europäischen Volkspartei (EVP) gewählt worden. Trotz Verlusten bei der EU-Wahl Ende Mai bleibt die EVP mit 179 Abgeordneten die größte Fraktion im neuen EU-Parlament. Ihr bisheriger Vorsitzender, Manfred Weber (CSU), der bei der EU-Wahl als EVP-Spitzenkandidat ins Rennen ging, wurde am Mittwoch wiedergewählt. Der EVP-Fraktion gehören gegenwärtig 42 Parteien und Bewegungen aus 26 Ländern an – darunter auch die PNL, PMP und der UDMR aus Rumänien.