Skifahren billiger

Gute Skibedingungen in der Schulerau

Von: Laura Căpățână-Juller



Sonntag, 10. März 2019

Foto: Wikipedia

Kronstadt – Seit Anfang dieser Woche können sich Skifahrer und Snowboarder in der Schulerau/ Poiana Brașov unter der Woche über ermäßigte Preise bei der Nutzung der Drahtseilbahnen, Sessel- und Schlepplifte erfreuen. Ab nächster Woche wird man auch am Wochenende weniger für das Ausüben der Wintersportarten bezahlen. Für jede Fahrt wird ab nun ein Punkt weniger von der Skikarte abgezogen als bisher, sodass beispiels-weise für die Gondel und Seilbahn Capra Neagr˛ fünf statt sechs Punkte abgezogen, oder bei der Seilbahn Kanzel vier statt fünf benötigt werden.Mit Ausnahme des großen „S“ auf der Wolfsschlucht/ Lupului, das nicht eingerichtet ist und des unteren Teils der Skipiste „Subteleferic“, das für das internationale alpine Skirennen FIS Cup Open geschlossen ist, stehen alle Pisten offen. Laut den Verwaltern des Skigebiets sind die Skibedingungen gut, die Schneeschicht misst 130 cm in der oberen Hälfte des Massivs und 110 cm im unteren Teil.